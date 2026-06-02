نيجيرفان بارزاني يعزي بمقتل جنديين أميركي وبريطاني خلال مهمة تدريبية في أربيل

قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، تعازيه بوفاة جنديين أميركي وبريطاني قضيا خلال مهمة تدريبية في أربيل.

وقال بارزاني في منشور على منصة "إكس"، إنه يتقدم "بأعمق التعازي إلى القوات المسلحة الأميركية والبريطانية على وفاة اثنين من أفراد الخدمة الأميركيين والبريطانيين الذين فقدوا حياتهم خلال مهمة تدريبية في أربيل".

وأضاف: "تتجه أفكاري وصلواتي إلى عائلاتهم وأحبائهم خلال هذه الفترة الصعبة".

وأكد بارزاني تقديره "لمساهمات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واستمرار مشاركتهما في دعم الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد أعلنتا، اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين أحدهما أميركي والآخر بريطاني خلال "حادث وقع أثناء تدريب عسكري" في إقليم كوردستان.

وذكر الجيش الأميركي، في بيان على منصة "إكس"، أن الحادث وقع أول أمس الأحد داخل قاعدة جوية في مدينة أربيل، فيما أشار إلى أن هوية الجندي الأميركي لن تُعلن إلا بعد مرور 24 ساعة على إبلاغ عائلته رسمياً.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع البريطانية بإبلاغ عائلة الجندي البريطاني بالوفاة، مطالبة بمنحها "فترة من الخصوصية والهدوء" قبل نشر مزيد من التفاصيل.