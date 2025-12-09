نيجيرفان بارزاني يعزي بمصرع مواطنين بـ"سيول جمجمال" ويوجّه بتقديم المساعدات للمتضررين

شفق نيوز- أربيل

وجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، بتقديم المساعدات للمواطنين المتضررين من السيول التي اجتاحت قضاء جمجمال في محافظة السليمانية، معزياً بوقوع ضحايا بسبب تلك السيول.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "ببالغ الأسى والحزن، تلقينا نبأ وفاة مواطنين اثنين وإصابة عدد آخر في حدود قضاء جمجمال نتيجة للفيضانات".

وتابع: "أتقدم بأحر التعازي والمواساة الخالصة لعائلات وذوي الضحايا، وأشاركهم أحزانهم. أسأل الله أن يتغمد أرواح الفقيدين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنح الجميع الصبر والسلوان، كما أتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

وأكد بارزاني على "الدعم الكامل لأهالي جمجمال الأعزاء والمتضررين من الفيضانات. لقد تم تكليف الجهات ذات العلاقة في حكومة إقليم كوردستان بالاستجابة لنداء المتضررين وبذل كل جهد ممكن لحماية أرواح وممتلكات المواطنين وتقديم المساعدات الضرورية".

وكانت قائممقامية قضاء جمجمال في السليمانية، قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، عن مصرع وإصابة ستة مواطنين جراء السيول التي اجتاحت المدينة، فيما قررت مديرية صحة المحافظة رفع الجاهزية تحسباً لأي طارئ، في حين دعت الإدارة المحلية في كرميان المواطنين إلى ملازمة المنازل لحين انتهاء موجة الأمطار الغزيرة.

وقالت القائممقامية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت عدة مناطق من قضاء جمجمال أسفرت عن فقدان اثنين من المواطنين حياتهم، فيما أُصيب أربعة آخرون".

وأكدت أن "جميع الدوائر والجهات ذات العلاقة باشرت بواجباتها دون أي تقصير وبكامل إمكانياتها المتاحة"، معربة عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا.

يأتي ذلك على خلفية موجة من الأمطار الغزيرة التي ضربت إقليم كوردستان يوم أمس الاثنين، وتسببت بحدوث سيول في عدد من المناطق، من بينها جمجمال وتكية.