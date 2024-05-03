نيجيرفان بارزاني يعزي بمصرع "متسلقي الجبال" ويدعو لتوخي الحذر في الظروف الجوية الصعبة

شفق نيوز/ عزى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، بمصرع 4 مواطنين من متسلقي الجبال الذين لقوا حتفهم جراء الفيضانات في مدينة السليمانية.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أتقدم بأحر التعازي لأسر وأصدقاء متسلقي الجبال الأربعة الذين لقوا حتفهم في حادث مأساوي في منطقة قرداغ بمحافظة السليمانية اليوم".

وأضاف، "في هذه الظروف الجوية الصعبة، على الجميع توخي الحذر أكثر واتباع تعليمات الجهات المعنية لعدم حصول مثل هذه الحوادث المأساوية".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت إدارة قضاء قرداغ في السليمانية، مصرع أربعة من متسلقي الجبال بسبب الفيضانات.

وقال قائممقام قضاء قرداغ رؤوف كمال لوكالة شفق نيوز؛ إن "الفيضانات جرفت أربعة أعضاء من مجموعة تسلق الجبال بالقرب من قرية( أوا سبي) في منطقة قرداغ"، موضحاً، أن "المياه جرفت أحد المتسلقين وحاصرت ثلاثة منهم في مكان صعب".