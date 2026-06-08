نيجيرفان بارزاني يعزي بمصرع الإعلامي "هلكوت عزيز": قدم خدمات جليلة للإعلام

شفق نيوز- أربيل

أعرب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، عن تعازيه بوفاة الإعلامي "هلكوت عزيز" الذي لقي مصرعه بحادث سير أثناء توجهه إلى محافظة البصرة جنوبي العراق.

وقال بارزاني في تعزية وردت لوكالة شفق نيوز: "أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة وذوي وزملاء الإعلامي ومسؤول مكتب شبكة (رووداو) الإعلامية في بغداد، الراحل هلكوت عزيز، الذي وافته المنية إثر حادث سير مؤلم".

وأضاف: "لقد كان الراحل هلكوت عزيز إعلامياً قديراً ومخلصاً ونشيطاً، قدم خدمات جليلة في مجال الإعلام. أسأل الله العلي القدير أن يتغمد روحه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان".

وكان مصدر في مديرية المرور قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، بمصرع مراسل قناة "رووداو" الإخبارية الكوردية "هلكوت عزيز" إثر حادث سير تعرض له على الطريق الرابط بين بغداد والبصرة ضمن حدود محافظة الديوانية، وسط البلاد.

وكان عزيز متوجهاً إلى جنوبي البلاد لتغطية حادث سير وقع يوم أمس وأسفر عن مصرع عشرات الأشخاص، قبل أن يتعرض للحادث أثناء توجهه لإنجاز مهمته الصحفية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن الحادث وقع على الطريق السريع بين بغداد والبصرة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تدخلت فور وقوعه وقدمت المساعدة اللازمة، فيما نُقل عزيز إلى أحد مستشفيات الديوانية، حيث فارق الحياة متأثراً بإصاباته.

وأضاف أن التحقيقات الأولية ما تزال جارية لمعرفة أسباب الحادث وملابساته، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ظروف وقوعه.

ويُعد هلكوت عزيز من الوجوه الإعلامية المعروفة في الميدان الصحفي، وهو من أهالي محافظة كركوك، وعمل خلال السنوات الماضية على تغطية العديد من الأحداث السياسية والأمنية والخدمية في مختلف المحافظات العراقية عبر تقاريره الميدانية.