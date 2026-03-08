نيجيرفان بارزاني يعزي بفقدان منتسب أمني بقصف استهدف مطار أربيل

شفق نيوز- أربيل

أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، عن تضامنه مع ذوي وزملاء المنتسب الأمني الذي لقي حتفه بالقصف الذي استهدف مطار أربيل الدولي ليلة أمس.

وقال بارزاني في برقية تعزية ورد لوكالة شفق نيوز: "أتقدم بأحر التعازي والمواساة العميقة لعائلة وذوي وزملاء الشهيد (وڵات طاهر)، منتسب آسایش مطار أربيل الدولي، وأعرب عن خالص تضامني معهم في هذا المصاب الأليم".

وأضاف: "لقد استشهد وڵات أثناء تأدية واجبه في حماية أمن الوطن، وذلك إثر هجوم إرهابي غادر وجائر استهدف إقليم كوردستان. أسأل الله العلي القدير أن يتغمد روح الشهيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما أتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، مساء أمس السبت، بمقتل عنصر في آسايش مطار أربيل جراء هجوم بطائرة مسيّرة استهدف محيط المطار.

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد الهجمات على أربيل منذ اتساع الحرب الإقليمية، إذ تقول مصادر أمنية كوردية إن المدينة تعرضت خلال الأيام الأخيرة لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، استهدفت في كثير منها مواقع قرب مطار أربيل الدولي ومنشآت مرتبطة بالتحالف الدولي، بينما جرى اعتراض معظم المقذوفات في الجو.