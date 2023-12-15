نيجيرفان بارزاني يعزي برحيل العالم الديني عبد الله قلاتي

شفق نيوز/ اعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة عن تعازيه برحيل العالم الديني عبد الله قلاتي.

وفي بيان رئاسي قال بارزاني "اتقدم بالتعازي الى اسرة العالم و الشخصية الدينية المعروفة في اقليم كوردستان الشيخ (عبدالله قلاتي) واعزي رجال الدين في كوردستان و اشاطرهم الحزن".

واضاف رئيس اقليم كوردستان؛ "سخّر المرحوم شطرا طويلا من عمره في خدمة العلم و المجال الديني. اسأل الله ان يتغمده برحمته ويلهم الجميع الصبر والسلوان".

وأعلن اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، في وقت سابق من اليوم الجمعة، وفاة عالم الدين والشخصية الوطنية الكوردستانية الملا عبد الله قلاتي بعد صراعٍ مع المرض.

وقال الاتحاد في بيانٍ، "برضا تام بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة الشخصية البارزة وعالم الدين الوطني الملا عبد الله قلاتي، الذي وافته المنية متأثراً بالمرض بعد عمرٍ قضاه في خدمة الإسلام والمسلمين".

وأشار البيان إلى أن "المرحوم كان عالماً كوردياً بارزاً ينتمي إلى عائلةٍ متدينة ووطنية، وقدم خدماتٍ جليلة للكورد وكوردستان، ولا سيّما في المجالين الديني والقومي".

وتابع: "كما كان المرحوم أحد الأعضاء المؤسسين لاتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، وكان له دورٌ بارز في صفوف الاتحاد، وكان عضواً في المجلس الأعلى للإفتاء لأكثر من 15 عاماً".