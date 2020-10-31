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نيجيرفان بارزاني يعزي بحادثة الزلزال في تركيا واليونان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-31T09:04:38+0000
نيجيرفان بارزاني يعزي بحادثة الزلزال في تركيا واليونان

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني يوم السبت عن تعازيه لذوي ضحايا الزلزال في تركيا واليونان.

وكتب بارزاني تغريدة على "تويتر" جاء فيها "أتقدم بأحر التعازي لأسر ضحايا الزلزال المأساوي الذي ضرب تركيا واليونان أمس".

واضاف "صلواتي ودعواتي للمتضررين من الزلزال ، وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

وهز زلزال قوي أمس الجمعة منطقة ولاية أزمير الواقعة على الساحل لغربي لتركيا وشعر به سكان إسطنبول وأزمير وأثينا وجزيرة كريت في اليونان.

وقالت تقارير ووكالات أنباء تركية إن الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة قبالة أزمير تسبب بحدوث موجات مد عاتية جزئية.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب قبالة السواحل التركية في بحر إيجة إلى 27 قتيلا وأكثر من 800 جريح، حسب اخر حصيلة.

و تواصل فرق الإنقاذ إزالة الكتل الخرسانية وأنقاض المباني التي تدمرت بفعل الزلزال، خصوصا في مدينة إزمير التركية.

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