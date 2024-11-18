نيجيرفان بارزاني يعزي الآشوريين بوفاة ضياء ياقو
2024-11-18T17:15:18+00:00
شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، عن تعازيه للشعب الآشوري بوفاة الزعيم الآشوري ضياء مالك إسماعيل ياقو.
وقال بارزاني في برقية تعزية وردت لوكالة شفق نيوز: "أتقدم بأحر التعازي للشعب الآشوري بأكمله بوفاة الشخصية الآشورية البارزة الراحل ضياء مالك إسماعيل ياقو".
وتابع في برقيته: "أسأل الله أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وأصدقائه الصبر والسلوان".
واختتم مستذكراً بالقول: "كان المرحوم ضياء مالك إسماعيل ياقو زعيماً آشورياً بارزاً وستبقى ذكراه خالدة في الأذهان".