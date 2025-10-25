نيجيرفان بارزاني يعزي العبادي بوفاة والدته

شفق نيوز- أربيل

تقدم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، بالتعزية لرئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي بوفاة والدته.

وقالت بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة والدة دولة حيدر العبادي، رئيس وزراء العراق الأسبق".

وأضاف "أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلي سيادته وأسرته الكريمة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

وتوفيت يوم أمس الجمعة، والدة رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، في لندن، بعد صراع مع المرض.