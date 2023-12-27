نيجيرفان بارزاني يعزي الشيخ جمال الضاري

شفق نيوز/ بعث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، تعزية إلى رئيس حزب المشروع الوطني العراقي جمال الضاري، بوفاة عمه.

وقال بارزاني في اتصال هاتفي مع الضاري، بحسب بيان من إعلام رئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، إنه إلى تعاطفه ومشاركته لعائلة الضاري أحزانهم، دعا الله تعالى أن يتغمد المرحوم بعطفه ورحمته ويلهم عائلته وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه، عبر الشيخ جمال الضاري عن شكره وامتنانه هو وعائلته وذويه لاتصال الرئيس نيجيرفان بارزاني ومشاركته إياهم حزنهم ومصابهم.