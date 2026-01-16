‏نيجيرفان بارزاني يعزي السيستاني: نشاطركم الأحزان

شفق نيوز- أربيل

قدّم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، تعازيه للمرجع الديني الأعلى علي السيستاني، وذلك لوفاة شقيقه هادي السيستاني.

وقال بارزاني في تدوينة على منصة إكس: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة شقيق سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني، المغفور له سماحة آية الله السيد هادي السيستاني (طاب ثراه)".

وأضاف بارزاني أنه "‏بهذا المصاب الأليم، أتقدم إلى سماحته (السيستاني) وإلى الأسرة الكريمة، بخالص التعازي وصادق المواساة".

وتابع بارزاني: "‏نشاطرهم الأحزان في فقدان هذه القامة العلمية والإيمانية، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم وجميع محبيهم الصبر والسلوان".

وفي وقت سابق من ظهر اليوم الجمعة، توفي آية الله السيد هادي السيستاني، الشقيق الأصغر للمرجع الديني الأعلى آية الله علي الحسيني السيستاني، في مدينة قم الإيرانية، بعد معاناة مع المرض.