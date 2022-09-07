نيجيرفان بارزاني يعزي الحكيم بوفاة حسن الصدر

شفق نيوز/ قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، تعازيه لرئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، بوفاة خاله "حسن الصدر"، الذي وافته المنية أول أمس في السويد.

وقال مكتب بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني عبر عن تعاطفه ومشاركته الأحزان للحكيم وعائلة الصدر، ودعا لأن يتغمد المرحوم بعطفه ورحمته ويلهم الجميع الصبر والسلوان".

من جانبه، عبر الحكيم عن "شكره وامتنانه هو وعائلة الصدر لاتصال الرئيس بارزاني ومواساته لهم في مصابهم".

وتوفي أول أمس الإثنين، حسن اسماعيل الصدر في السويد، وهو الأخ الأكبر للمرجع الشيعي حسين إسماعيل الصدر في مدينة الكاظمية بالعاصمة بغداد.

وحسن إسماعيل، هو الشقيق الأكبر لحسين الصدر، وكلاهما نجلا إسماعيل الصدر، جد (الشهيد الأول) محمد باقر الصدر مؤسس حزب الدعوة الإسلامية.