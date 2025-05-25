نيجيرفان بارزاني يعرب عن رغبة اقليم كوردستان بتطوير العلاقات مع اليابان

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الأحد، هيتوشي إيشيزوكا، المسؤول الجديد لمكتب القنصلية اليابانية في أربيل.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان، أنه خلال اللقاء، رحب الرئيس نيجيرفان بارزاني بالمسؤول الجديد لمكتب القنصلية اليابانية وهنأه على مباشرته مهام عمله، وأمل له النجاح، مؤكداً كامل دعم الجهات ذات الصلة في إقليم كوردستان لإنجاح مهمته.

وأعرب الرئيس نيجيرفان بارزاني عن رغبة إقليم كوردستان في تطوير علاقاته مع اليابان، مشيراً إلى فرص العمل والاستثمار الياباني في العراق وإقليم كوردستان. وشكر اليابان على مساعدتها ودعمها للعراق وإقليم كوردستان.

من جهته، أكد إيشيزوكا أن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان وترغب في المضي قدماً بالتعاون المشترك في شتى المجالات، وقدم موجزاً عن نشاط الشركات اليابانية في إقليم كوردستان وبرامج أعمالها.