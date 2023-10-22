نيجيرفان بارزاني يطمئن أهالي كوردستان ويثمن موقف السوداني

شفق نيوز/ طمأن رئيس إقليم كوردستان، يوم الأحد، أهالي كوردستان بشأن أزمة الرواتب، واشاد بذات الوقت بموقف رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني بهذا الصدد.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها في حفل تخرج طلاب جامعة سوران في إدارة سوران المستقلة ضمن الإقليم. وقال الرئيس بارزاني مخاطباً أهالي إقليم كوردستان، "تأكدوا بأن الازمات ستمر وبجهودكم وجهود اهالي كوردستان سنصل الى مستقبل افضل".

وأضاف، "من هنا نتقدم بالشكر والتقدير للمواطنين في اقليم كوردستان الذي كانوا دائما متفهمين للوضع وراعوا الوضع الاقتصادي الصعب وكانوا صامدين"، مؤكداً لاهالي كوردستان بأن "الجهود لحل المشاكل مستمرة وفي هذا الصدد فان حكومة الاقليم متواصلة بشكل جدي مع الحكومة الاتحادية".

وقدم بارزاني الشكر لرئيس وزراء الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني وموقفه المسؤول الذي ابدى كل نواياه لحل المشاكل مع حكومة الاقليم ونتمنى ان نصل الى حل على اساس الدستور والنظام الاتحادي و بصب في مصلحة عموم العراق".

وأضاف أنه "في الوقت الذي تمر فيه المنطقة بوضع عصيب جدا، نحن في العراق وبالاخص في اقليم كوردستان نحتاج اكثر من اي وقت اخر الى التوافق، يجب على الجميع يضع مصلحة الوطن قبل كل شيء وأن لا نسمح لبلادنا ان تصبح جزءاً من المشاكل".

وبشأن المعلمين المضربين عن الدوام في مدينة السليمانية ومحيطها، قال نيجيرفان بارزاني: اطلب من المعلمين في التربية والتعليم العالي المتضررين من تأخر الرواتب ان لا تصبح تربية وتعليم أبنائنا ضحية للوضع، مؤكدا نحن نتابع عن قرب اوضاعكم ومعيشتكم وتأكدوا بأن حكومة اقليم كوردستان ستبذل كل جهودها لتغيير هذا الوضع.

وأشار إلى أن الجامعة هي مكان للعلم و المعرفة والخريج يجب ان يكون مثالا للشخص المبادر و صاحب الفكر المنفتح ويجب ان يكون له دور في حل أي مشكلة في اي مجال ويكون مشاركا فعالا في إثراء الثقافة ومستوى الوعي الفردي والمجتمعي.

وشدد أن على الجامعة الاهتمام دائما بالجودة العالية للدراسة وان تستفيد الى اقصى حد من العلم و التطور التكنولوجي، وان يحدث معلوماته باحدث التقنيات في جميع المجالات والاهتمام بشكل خاص بمجالات دراسة العلوم الإنسانية ويكون على تواصل دائم بالجامعات العالمية .