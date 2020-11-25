نيجيرفان بارزاني يطمئن نساء كوردستان: سنتصدى للتحرش والإعتداء

شفق نيوز/ اصدر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاربعاء بيانا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة مؤكدا فيه بالمضي على الحفاظ على مكتسبات المتحققة للمرأة في الإقليم رغم التداعيات التي خلفتها الازمة الاقتصادية وتفشي جائحة كورونا.

وقال الرئيس بارزاني في البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، انه "في الذكرى السنوية لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نؤكد استمرارنا في مساندة حقوقهن والعمل المتواصل في سبيل القضاء على العنف ضد المرأة. تمر كوردستان، كعموم العالم، بمرحلة صعبة جداً جراء تفشي فايروس كورونا، وتحملت النساء في المنازل والمستشفيات والمؤسسات الصحية والتربوية، عبئاً ثقيلاً".

واضاف "كانت المرأة في الخط الأول للكفاح من أجل تربية الأطفال وحماية المواطنين ومنع تفشي الوباء وعلاج المصابين والمرضى. أشد على أيدي كل الممرضات والطبيبات وعاملات ومنتسبات المؤسسات الصحية والتربوية في كوردستان كافة وأشكر خدماتهن وجهودهن".

ونوه رئيس الاقليم الى ان "الأزمة الاقتصادية والمالية التي كانت من تداعيات وباء كوفيد-19، إلى جانب التعقيدات السياسية، تعرض مكاسب المرأة للخطر، لكننا نطمئن نساء كوردستان إلى أننا نعمل مع الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان للحفاظ على مكاسبهن والقضاء على العنف وضمان العدالة الاجتماعية. وسوف نتصدى للتحرش والاعتداء على المرأة في كل مكان وعلى كل المستويات".

واردف بالقول ان "العنف، قضية حقوق إنسان وقضية كل المجتمع. على الرجال أن يمارسوا دوراً أكثر فاعلية، وأن يكونوا جزءاً كبيراً من الحل ويكون لهم دور في القضاء على العنف.

واكد على انه "كانت فترة الحجر بسبب فايروس كورونا، سبباً ليدرك الرجال ويراجعوا أنفسهم ويعلموا أن البيوت ليست مجرد مكان للراحة، بل محل عمل وتعاون وأداء لواجباتنا تجاه امهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وتربية أولادنا".

وتابع بارزاني بالقول "إننا في رئاسة إقليم كوردستان ننسق ونتعاون مع الحكومة لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف القائم على أساس الاختلاف في الجنس (الجندر)"، حاثا "المجتمع الدولي على أن يدعم بهمة أكبر مؤسسات إقليم كوردستان فيما يتعلق بهذه المسألة"، قائلا "نؤكد للنساء أن تعاوننا وتنسيقنا سيستمران في سبيل تحقيق نتائج أفضل."

واختتم رئيس اقليم كوردستان بيانه بالقول "أرجو ألا تنحصر النشاطات والعمل في إطار هذه الأيام الستة عشر وحدها، بل أن يعمل الجميع نساء ورجالاً وبصورة يومية في سبيل القضاء على العنف وتحقيق أهدافنا المتمثلة في السلم والمساواة والعدالة".