نيجيرفان بارزاني يصل إلى أنقرة

شفق نيوز/ وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم السبت، إلى العاصمة التركية، أنقرة، تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيشارك إلى جانب عدد من رؤساء وزعماء وكبار مسؤولي الدول في مراسم تنصيب الرئيس أردوغان لدورة رئاسية جديدة وفي مأدبة عشاء تقام بمناسبة أدائه القسم.

وفاز رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة في تركيا بعد حصوله على 52,2 بالمئة من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمام منافسه كمال كليتشدار أوغلو.