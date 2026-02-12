نيجيرفان بارزاني يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية

شفق نيوز- أربيل

وصل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء الخميس، إلى ألمانيا تلبيةً لدعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

وبحسب بيان صادر عن ديوان رئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، سيعقد نيجيرفان بارزاني، خلال أعمال المؤتمر سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع قادة وكبار مسؤولي الدول والمشاركين، وذلك لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وإقليم كوردستان، والمستجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة بشكل عام.

ويُعد مؤتمر ميونخ للأمن، الذي يُعقد سنوياً بمشاركة واسعة من القادة وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم، منصة هامة لتبادل الآراء حول قضايا الأمن والاستقرار والتحديات العالمية، وبحث الحلول الناجعة للأزمات والتوترات الدولية.