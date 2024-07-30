نيجيرفان بارزاني يصل إلى طهران

شفق نيوز/ وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، إلى العاصمة طهران للمشاركة في تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان.

ويشارك الرئيس نيجيرفان بارزاني رفقة قادة بقية الدول في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان.

وفاز بزشكيان، المرشح الإصلاحي النائب عن تبريز، وزير الصحة السابق، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 5 يوليو، بحصوله على 53.7 بالمئة من الأصوات، ليصبح الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية الإيرانية.