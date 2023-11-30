(تحديث).. نيجيرفان بارزاني يصل إلى دُبي (صور)

شفق نيوز/ وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الى مدينة دبي للمشاركة في أعمال مؤتمر الأطراف الخاص بالمناخ "COP28"

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم، ان الرئيس نيجيرفان بارزاني جرى استقباله من قبل الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومصطفى الجبوري السفير العراقي لدى الإمارات.

وكان الرئيس نيجيرفان بارزاني قد تلقى في مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، دعوة رسمية من رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان للمشاركة في اجتماع القمة العالمية للمناخ (COP28) في دبي التي انطلقت أعماله اليوم الخميس.

و تترأس دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الدورة للمؤتمر والتي تستمر على مدى يومين وتتناول القضايا المرتبطة بالتغير المناخي وسبل مواجهة تداعياته ودور الدول في التقليل من أخطاره.

ويُعقد COP28 في الفترة من 30 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر في مدينة إكسبو دبي.

وسيكون المؤتمر محطة حاسمة، تتحد فيها جهود العالم حول العمل المناخي الفعّال وتقديم الحلول ما يتطلب التعاون بين المجتمع المدني والحكومات والصناعات وجميع قطاعات الاقتصاد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويُعد COP28 أحد أكبر وأهم التجمعات الدولية في عام 2023، ويحظى بمتابعة واهتمام الكثيرين من كافة أنحاء العالم.

وبوصفه أكبر عملية لصنع القرار في العالم بشأن قضايا المناخ، فمن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 70.000 شخص، بمن فيهم رؤساء دول، لبناء توافق في الآراء، وإحراز تقدم ملموس في العملية التفاوضية بين الأطراف والوفود، وآلاف المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص والشركات والشباب والجهات المعنية، وغيرهم.

ويُعد مؤتمر الأطراف للمناخ، هيئة اتخاذ القرار الرئيسية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يجمع الأطراف الـ 198 التي وقعت على الاتفاقية، (197 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي) والمفاوضين التابعين لهم، وينعقد سنوياً منذ عام 1995، وتستضيف دولة الإمارات دورته الثامنة والعشرين.

وعُقدت الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف (COP) في برلين بألمانيا، في مارس عام 1995، ويقع المقر الرئيسي للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في بون.