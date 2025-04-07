نيجيرفان بارزاني يصل إلى أبوظبي في زيارة رسمية (صور)

شفق نيوز/ وصل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، إلى مدينة أبوظبي في الإمارات، في زيارة رسمية.

وتوجه نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم، إلى دولة الإمارات العربية في زيارة رسمية، حيث سيجتمع مع رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وسيبحث الرئيسان، وفق بيان صدر عن رئاسة الاقليم ورد إلى وكالة شفق نيوز، خلال اللقاء علاقات التعاون بين الإمارات والعراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى آخر التطورات في المنطقة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك." ​​