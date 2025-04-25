نيجيرفان بارزاني يصل روما للمشاركة بتوديع البابا (صور)

شفق نيوز/ وصل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء الجمعة، إلى العاصمة الإيطالية روما، استعداداً للمشاركة بمراسم توديع بابا الفاتيكان فرنسيس، إلى مثواه الأخير.

وكانت رئاسة إقليم كوردستان، قد أعلنت بوقت سابق من اليوم، في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نيجيرفان بارزاني، توجه مساء اليوم، إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في مراسم تشييع رسمي للبابا الراحل في الفاتيكان".

وذكرت الرئاسة، أن نيجيرفان بارزاني، الذي يمثّل العراق أيضًا سيشارك في هذه المناسبة، صباح السبت في الفاتيكان، وهي المراسم الرسمية لتوديع البابا فرنسيس، والتي يُتوقع أن يحضرها زعماء وشخصيات من مختلف أنحاء العالم.