نيجيرفان بارزاني يصل دمشق في زيارة رسمية للقاء الشرع

شفق نيوز- دمشق

وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

ومن المقرر أن يستقبل الشرع رئيس إقليم كوردستان في قصر الشعب، حيث سيبحث الجانبان العلاقات بين سوريا والعراق وإقليم كوردستان، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل توسيع التعاون والتنسيق في المجالات المختلفة.

وكان المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب قد قال لوكالة شفق نيوز إن الزيارة تجري بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، وتهدف إلى دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون السياسي والأمني والاقتصادي بين الأطراف الثلاثة.

ومن المتوقع أن تتناول المباحثات أمن الحدود والتطورات الإقليمية وملف اللاجئين السوريين المقيمين في إقليم كوردستان، فضلاً عن العلاقات الاقتصادية وإمكانية إعادة افتتاح القنصلية السورية في الإقليم.

كما يُنتظر أن يحضر الملف الكوردي السوري واتفاق دمشق مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في المحادثات، في ظل الدور الذي أداه بارزاني خلال الفترة الماضية في دعم الحوار وتقريب وجهات النظر، والتأكيد على ضمان حقوق الكورد وبقية المكونات ضمن سوريا موحدة.

وتأتي الزيارة بعد سلسلة لقاءات جمعت بارزاني والشرع على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي خلال عامي 2025 و2026، تناولت تطورات الأوضاع السورية والعلاقات مع العراق وإقليم كوردستان، إلى جانب التعاون في مواجهة تنظيم داعش والحوار بين دمشق والقوى الكوردية.