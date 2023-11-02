نيجيرفان بارزاني يصل باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي

شفق نيوز/ وصل رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني اليوم الخميس، إلى باريس تلبية لدعوة رسمية وجهها له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكر بيان صدر عن الرئاسة الفرنسية في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس ماكرون سيجتمع غداً مع الرئيس نيجيرفان في قصر الإليزيه.

بدورها أوضحت رئاسة إقليم كوردستان في بيان أن، الرئيس نيجيرفان بارزاني سيبحث غدا خلال اجتماعه مع الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه العلاقات الفرنسية مع العراق وإقليم كوردستان وتطوير التعاون المشترك، والأوضاع في العراق والمنطقة بشكل عام.

يُشار إلى أن هذه الزيارة الرسمية الرابعة التي يجريها نيجيرفان بارزاني منذ توليه رئاسة حكومة اقليم كوردستان بدورتها السابقة، ورئاسة الإقليم بدورتها الحالية.

وكان من المقرر أن يجري الرئيس الفرنسي زيارة إلى العراق لحضور "مؤتمر بغداد الثالث" الذي كان من المزمع انعقاده في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الثاني إلا أن تأجيل انعقاده إلى إشعار آخر حال دون ذلك.