نيجيرفان بارزاني يصل الأردن

شفق نيوز/ وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان في زيارة رسمية.

وكان في استقبال الرئيس بارزاني، لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي في عمّان، الأمير فيصل بن الحسين، ورئيس لجنة أمانة عمان، ومحافظ العاصمة، وعدد من المسؤولين، والسفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري.

وأعلنت رئاسة الإقليم أمس الثلاثاء عن الزيارة وقالت في بيان إن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيبحث مع الملك عبدالله الثاني العلاقات بين الأردن وإقليم كوردستان والعراق، ومجالات التعاون بينهما وآخر التطورات في المنطقة.

يأتي هذا في وقت أجرى فيه رئيس اقليم كوردستان قبل أيام زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.