نيجيرفان بارزاني يصل الى الأردن

شفق نيوز/ وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الأحد، في زيارة رسمية إلى العاصمة الأردنية عمان.

وكانت رئاسة الإقليم قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم، أنه "خلال الزيارة، سيجتمع الرئيس نيجيرفان بارزاني مع الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين العراق وإقليم كوردستان والأردن".

وأضاف البيان أنه "في إطار الزيارة، سيعقد الرئيس نيجيرفان بارزاني لقاءات واجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الأردنيين".