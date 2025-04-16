نيجيرفان بارزاني يصل الى السليمانية للمشاركة بملتقاها

شفق نيوز/ وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأربعاء، الى محافظة السليمانية للمشاركة بملتقى السليمانية بنسخته التاسعة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان قوباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان، ورئيس الجمهورية السابق برهم صالح كانا في استقبال الرئيس نيجيرفان بارزاني.

هذا ومن المقرر أن يلقي رئيس اقليم كوردستان كلمة في الملتقى الذي سيحضره رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والعديد من المسؤولين في حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية اضافة الى شخصيات سياسية رفيعة المستوى وقناصل وسفراء وممثلي بعثات دبلوماسية أجنبية ومنظمات دولية.