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نيجيرفان بارزاني يصل السليمانية ويجتمع مع حركة التغيير والاتحاد الوطني الكوردستاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-04T07:52:09+0000
نيجيرفان بارزاني يصل السليمانية ويجتمع مع حركة التغيير والاتحاد الوطني الكوردستاني

شفق نيوز/ وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء إلى مدينة السليمانية للإجتماع مع حركة التغيير والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وفور وصوله توجه الرئيس إلى مقر حركة التغيير وكان في استقباله المنسق العام للحركة عمر سيد علي، وسيجتمع بعدها مع قيادة الاتحاد الوطني.

وكان رئيس الإقليم قد اجتمع مساء أمس في أربيل مع رئيس جماعة العدل- الاسلامية سابقا، علي بابير، اجتمع ايضاً مع الاتحاد الاسلامي الكوردستاني.

وبحث الاجتماع بحث إجراء الانتخابات العراقية والحفاظ على وحدة الصف الكوردي في العراق، مع بحث توحيد المحاولات في تقليل النواقص وتطوير تجربة إقليم كوردستان.

كما بحث الطرفان ضرورة وجود دستور ليكون هو السيادة في الإقليم.

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