نيجيرفان بارزاني يصل الدوحة في زيارة رسمية

شفق نيوز/ وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه جرى استقبال بارزاني في مراسم من قبل جاسم بن سيف السليطي، وزير النقل والاتصالات القطري وعمر البرزنجي سفیر العراق في الدوحة.

وأضافت أن بارزاني سيجتمع، في إطار زيارته، يوم غد الأحد، معالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وعدد من المسؤولين القطریین.

وأوضحت أن بارزاني "سيبحث خلال اجتماعاته سبل تقوية علاقات إقليم كوردستان مع قطر إلى جانب علاقات العراق وقطر في المجال السياسي ومجالات التعاون المشترك وخاصة في قطاعات التجارة والصناعة وفرص تشغيل رؤوس الأموال والاستثمارات القطرية في إقليم كوردستان والعراق، أوضاع العراق والمنطقة بصورة عامة ومسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين".