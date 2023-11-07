نيجيرفان بارزاني يصف عمليات القصف بالتطور الخطير: لا يجب السماح للخارجين عن القانون التسبب بمشاكل لبغداد وأربيل

شفق نيوز/ وصف نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان يوم الثلاثاء، تعرض منشآت تضم قوات وعناصر أجنبية للقصف في العراق بـ" التطور الخطير".

جاء ذلك في تصريح للصحفيين ومن ضمنهم مراسل وكالة شفق نيوز، بعد انتهاء اجتماع ضم قيادات الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني.

وقال بارزاني؛ إن "القصف هو تطور خطير على اقليم كوردستان والعراق".

ودعا بارزاني "من رئيس الوزراء العراقي بصفته قائداً عاماً للقوات المسلحة بعدم السماح للقوى الخارجة عن القانون بخلق مشاكل للعراق وإقليم كوردستان"، مؤكداً أن "ذلك لا يصب في مصلحتنا".

وبشأن الاجتماع بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، قال رئيس إقليم كوردستان إن "الاجتماع كان جيدا والاجتماعات ستستمر للوصول الى تفاهم مشترك في العلاقة بين الجانبين".

واشار بارزاني إلى ان "رئاسة الإقليم اتخذت جميع التدابير لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".