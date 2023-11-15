نيجيرفان بارزاني يصف زيارتي السوداني وعبد الغني لأربيل بـ"الإيجابية"

شفق نيوز/ وصف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، زيارتي رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير النفط حيان عبد الغني إلى مدينة أربيل بـ"الإيجابية".

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان اليوم، أن نيجيرفان بارزاني استقبل السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفالييه صباح اليوم، مضيفة أن الجانبين خلال اللقاء، تبادلا الآراء ووجهات النظر حول آخر تطورات العملية السياسية في العراق، وعلاقات أربيل وبغداد والمساعي الرامية لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، وعلاقات فرنسا مع العراق وإقليم كوردستان، والأوضاع في الشرق الأوسط وآثارها وتداعياتها.

ووفقا للبيان فإن الرئيس نيجيرفان بارزاني وصف استمرار الحوار بين أربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة بينهما والزيارتين الأخيرتين لرئيس الوزراء ووزير النفط العراقيين لأربيل بالإيجابية، مؤكدا على إرادة إقليم كوردستان حل مشاكله مع الحكومة الاتحادية العراقية على أساس الدستور.

وبشأن الأوضاع المتأزمة في الشرق الأوسط، ناقش الجانبان المساعي الرامية لمنع المزيد من التعقيد للوضع وتطوره، مؤكدين على أهمية حماية أمن واستقرار العراق، وفي هذا السياق اتفقا في الرأي بأن لا يتحول العراق إلى جزء من التوترات وأن تجري حماية سلامة قوات التحالف الدولي والهيئات الدبلوماسية والدبلوماسيين في العراق، بحسب البيان الرئاسي.

وتابع البيان أن، زيارة الرئيس نيجيرفان بارزاني الأخيرة لباريس واجتماعه مع الرئيس ماكرون، وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شغلت جانباً آخر من اللقاء.