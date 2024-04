نيجيرفان بارزاني يصف زيارة أردوغان بالتاريخية: أتطلع للترحيب به في أربيل ومناقشة القضايا المهمة

شفق نيوز/ وصف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الإثنين، زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد بأنها "تاريخية"، مرحباً به في ذات الوقت لزيارة اربيل ومناقشة القضايا المهمة.

وكتب نيجيرفان بارزاني تغريدة على موقع X، جاء فيها، إن زيارة الرئيس ⁦‪رجب طيب أردوغان ‬⁩ التاريخية إلى بغداد وأربيل تأتي في وقت حرج تمر به المنطقة.

وأضاف أن الزيارة تسلط الضوء على العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية القوية بين العراق وإقليم كوردستان مع تركيا.

وقال أيضا، إنني أتطلع إلى الترحيب بالرئيس أردوغان في أربيل ومناقشة القضايا المهمة، بما في ذلك السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية.

