نيجيرفان بارزاني يصدر مرسوما يقضي بتخفيف الحكم عن المدانين بقضية بادينان

شفق نيوز/ أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء مرسوماً إقليمياً يقضي بتخفيف الحكم على المدانين الخمسة بقضية "بادينان".

وقال بشدار حسين محامي الدفاع عن المدانين الخمسة في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "الرئيس نيجيرفان بارزاني أصدر مرسوماً يقضي بتخفيف ما نسبته 60 بالمئة من الحكم بحق المدانين الخمسة الذين حكم عليهم العام الماضي بالسجن لمدة ست سنوات".

ووفقا لحسين فإنه سيتم الأفراج عن المدانين الخمسة بعد أن يقضوا خمسة أشهر من المحكومية اعتباراً من تاريخ اليوم، كما نص المرسوم.

كما أشار المحامي إلى إن المرسوم الرئاسي وصل اليوم الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان لغرض تنفيذه.

وكان القضاء في إقليم كوردستان قد حكم بالسجن لمدة ست سنوات على خمسة أشخاص بينهم صحفيان، في شهر شباط الماضي، إثر إدانتهم بتهمة محاولة إسقاط الحكومة وزعزعة الأمن.

والمحكوم عليهم هم: الصحفيان شيروان شيرواني و كوهدار زيباري، والناشطون شفان سعيد، اياز كرم، هريوان عيسى.

وجرت إدانة المتهمين على خلفية احتجاجات دامية شهدتها محافظة السليمانية أواخر العام 2020، إذ هاجم متظاهرون غاضبون من تأخر صرف الرواتب مقرات حكومية وحزبية وأضرموا النيران فيها واعتدوا على كوادرها ما أوقع قتلى وجرحى.