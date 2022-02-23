سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نيجيرفان بارزاني يصدر مرسوما يقضي بتخفيف الحكم عن المدانين بقضية بادينان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-23T12:15:45+0000
نيجيرفان بارزاني يصدر مرسوما يقضي بتخفيف الحكم عن المدانين بقضية بادينان

شفق نيوز/ أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء مرسوماً إقليمياً يقضي بتخفيف الحكم على المدانين الخمسة بقضية "بادينان".

وقال بشدار حسين محامي الدفاع عن المدانين الخمسة في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "الرئيس نيجيرفان بارزاني أصدر مرسوماً يقضي بتخفيف ما نسبته 60 بالمئة من الحكم بحق المدانين الخمسة الذين حكم عليهم العام الماضي بالسجن لمدة ست سنوات".

ووفقا لحسين فإنه سيتم الأفراج عن المدانين الخمسة بعد أن يقضوا خمسة أشهر من المحكومية اعتباراً من تاريخ اليوم، كما نص المرسوم.

كما أشار المحامي إلى إن المرسوم الرئاسي وصل اليوم الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان لغرض تنفيذه.

وكان القضاء في إقليم كوردستان قد حكم بالسجن لمدة ست سنوات على خمسة أشخاص بينهم صحفيان، في شهر شباط الماضي، إثر إدانتهم بتهمة محاولة إسقاط الحكومة وزعزعة الأمن.

والمحكوم عليهم هم: الصحفيان شيروان شيرواني و كوهدار زيباري، والناشطون شفان سعيد، اياز كرم، هريوان عيسى.

وجرت إدانة المتهمين على خلفية احتجاجات دامية شهدتها محافظة السليمانية أواخر العام 2020، إذ هاجم متظاهرون غاضبون من تأخر صرف الرواتب مقرات حكومية وحزبية وأضرموا النيران فيها واعتدوا على كوادرها ما أوقع قتلى وجرحى.

related

رئيس اقليم كوردستان قلق من استهدافات المتظاهرين بالعراق ويدعو لوضع حد لها

Date: 2021-05-11 12:55:37
رئيس اقليم كوردستان قلق من استهدافات المتظاهرين بالعراق ويدعو لوضع حد لها

انطلاق اجتماع الأحزاب السياسية الكوردستانية برعاية رئيس الإقليم بأربيل

Date: 2021-04-08 08:32:20
انطلاق اجتماع الأحزاب السياسية الكوردستانية برعاية رئيس الإقليم بأربيل

الكشف عن نتائج اجتماع بارزاني بالاطراف الكوردستانية في أربيل

Date: 2019-10-16 19:18:50
الكشف عن نتائج اجتماع بارزاني بالاطراف الكوردستانية في أربيل

نيجيرفان بارزاني: مستشفيات الإقليم مستعدة لإستقبال جرحى انفجاريّ بغداد

Date: 2021-01-21 11:11:35
نيجيرفان بارزاني: مستشفيات الإقليم مستعدة لإستقبال جرحى انفجاريّ بغداد

رئيس إقليم كوردستان يختم زيارته إلى لندن ويعود لأربيل

Date: 2021-09-18 18:13:17
رئيس إقليم كوردستان يختم زيارته إلى لندن ويعود لأربيل

نيجيرفان بارزاني يُعين رئيسا لمحكمة استئناف الاقليم ويؤكد: ينبغي فصل السلطات

Date: 2021-12-08 11:03:14
نيجيرفان بارزاني يُعين رئيسا لمحكمة استئناف الاقليم ويؤكد: ينبغي فصل السلطات

نيجيرفان بارزاني يدين استهداف قاعدة عين الاسد ويطالب العراقيين بعدم السكوت

Date: 2021-03-03 18:44:05
نيجيرفان بارزاني يدين استهداف قاعدة عين الاسد ويطالب العراقيين بعدم السكوت

صور.. الرئيس الفرنسي يستقبل رئيس إقليم كوردستان في قصر الإليزيه

Date: 2021-03-30 11:31:42
صور.. الرئيس الفرنسي يستقبل رئيس إقليم كوردستان في قصر الإليزيه