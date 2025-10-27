نيجيرفان بارزاني يصدر مرسوماً إقليمياً باستحداث ناحية جديدة في السليمانية

شفق نيوز- أربيل

استحدث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، ناحية جديدة ضمن حدود محافظة السليمانية، تتبع إداريا لقضاء بازيان.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، أصدر مرسوماً إقليمياً يقضي باستحداث ناحية بردقارەمان ضمن حدود محافظة السليمانية، على أن تتبع إدارياً لقضاء بازياَن".

وأضافت أن "استحداث ناحية بردقارەمان، التي ستباشر مهامها اعتباراً من اليوم، تهدف إلى تلبية مطالب وتطلعات سكان الناحية والقرى التابعة لها بشكل أفضل، فضلاً عن الإسهام في تحسين الخدمات العامة وتسهيل الشؤون الإدارية في المنطقة".