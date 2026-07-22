نيجيرفان بارزاني يصدر مرسوماً إقليماً بترقية 729 ضابطاً في "الأسايش"

شفق نيوز - أربيل

أصدر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، مرسوماً إقليمياً ينص على ترقية مئات الضباط في قوات الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الإقليم.

وذكر بيان رئاسي، أن المرسوم الشامل تضمن ترقية 729 ضابطاً من ضباط قوات الأمن الداخلي العاملين في مؤسسة (الأسايش)، وذلك بعد استكمالهم المدد القانونية والإجراءات الإدارية اللازمة كافة للترقية بالتنسيق مع مجلس وزراء إقليم كوردستان.

وأوضح البيان أن المرسوم أُصدر استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لرئاسة الإقليم بموجب قانون رئاسة إقليم كوردستان، مؤكداً دخول القرار حيز التنفيذ من تاريخ صدوره اليوم.