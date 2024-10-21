نيجيرفان بارزاني يشير لـ"نصر كبير" رافق انتخابات إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، أن إجراء انتخابات برلمان الإقليم، بصورة سلمية "آمنة وحضارية"، يعد نصراً كبيراً، يحظى باحترام العالم.

وهنأء بارزاني، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، شعب كوردستان كافة بكل مكوناته، أحر التهاني باكتمال ونجاح انتخابات برلمان كورستان، مؤكداً أنها كانت "خطوة مهمة في سياق تعزيز المسار الديمقراطي لشعب كوردستان".

وأضاف أن "تعاون الأطراف كافة من أجل إنجاح العملية وإجرائها بسلاسة لأمر يدعو للفخر والتقدير، فشعب كوردستان هو الفائز في هذا النجاح"، مردفاً بالقول: "لقد كانت الانتخابات تجديداً لشرعية مؤسسات إقليم كوردستان وتعبيراً بحرية عن آرائكم وأصواتكم لانتخاب ممثليكم في البرلمان".

وأشار إلى أن "الروح التنافسية السلمية والمشاركة الواسعة للمواطنين في الحملة الانتخابية وعملية التصويت، تثبت اصرار شعب كوردستان علی تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقه في اتخاذ القرارات المرتبطة بمصيره ومستقبله، وهو دليل على حيوية ونضج الثقافة الديمقراطية لشعب كوردستان".

وتقدم نيجيرفان بارزاني، بالشكر الجزيل لشعب كوردستان وللقوات الأمنية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وللحكومة الاتحادية العراقية ولجميع الجهات المعنية العراقية، وبعثة الأمم المتحدة (يونامي) وكل الأطراف، على جهودهم التي ساهمت في إدارة وإنجاح هذه العملية. لقد كان التزامكم وتعاونكم المفتاح لتحقيق هذا النجاح، فشكراً للجميع.

ورأى رئيس إقليم كوردستان، أن "إجراء الانتخابات بصورة سلمية آمنة وحضارية يعد نصراً كبيراً يحظى باحترام العالم، وإن الذي يكمل هذا النصر ويتطلع إليه شعب كوردستان بفارغ الصبر، هو أن تنبري الأطراف السياسية بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، إلى تشكيل الحكومة في أقرب وقت".

ولفت بارزاني، إلى أن "تشكيل حكومة قادرة على تعزيز الاستقرار وبناء اقتصاد أقوى وتحقيق المزيد من الحقوق، يعد ضرورة ملحة وأولوية في هذه المرحلة لمواجهة التحديات الحالية وبناء المستقبل المشترك، وتحقيق ذلك يتطلب التمتع بروح التلاحم والتضامن والتعاون بين جميع الأطراف السياسية والمكونات".