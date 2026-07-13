نيجيرفان بارزاني يشيد بمهنية طيارين عراقيين خلال رحلته بين أربيل وبغداد

شفق نيوز- اربيل

أشاد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، بمهنيّة وكفاءة طاقم إحدى رحلات الخطوط الجوية العراقية بين أربيل وبغداد، مثمناً أداء الطيارين وكوادر الشركة.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن نيجيرفان بارزاني أثنى، خلال رحلتي الذهاب والإياب بين أربيل وبغداد، على كابتني الرحلة، عرفات عباس وعلي عماد، مشيداً بمهنيتهما العالية وكفاءتهما المتميزة، وعدّهما نموذجاً يُحتذى به للطيار العراقي.

وأضافت أن رئيس الإقليم قدم شكره وتقديره للطيارين ولجميع كوادر الخطوط الجوية العراقية، مثمناً إخلاصهم وتفانيهم في أداء واجبهم، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح ورحلات آمنة.

وكان نيجيرفان بارزاني قد وصل، أمس الأحد، إلى العاصمة الاتحادية بغداد، حيث شارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة.