نيجيرفان بارزاني يشيد بجهود فرنسا في دعم العراق وإقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أشاد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، خلال استقباله سفير فرنسا لدى العراق باتريك دوريل، يوم الأربعاء، بجهود بلاده في دعم العراق وإقليم كوردستان، وكذلك السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نيجيرفان بارزاني استقبل باتريك دوريل، وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الحرب على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، كما أعربا عن أملهما في استمرار وقف إطلاق النار وتمهيد الطريق لإنهاء الحرب وتحقيق السلام".

وأضاف البيان، أن "نيجيرفان بارزاني أشاد بجهود فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون، الذين لعبوا دائماً دوراً من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعموا العراق وإقليم كوردستان".

ولفت البيان، إلى أن "العملية السياسية في العراق وإقليم كوردستان كانت محوراً آخر للقاء، حيث جرى التأكيد على أهمية الحوار والتفاهم بين الأطراف لحل المشاكل".

وحضر اللقاء القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان يان بريم.