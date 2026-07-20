نيجيرفان بارزاني يشيد بالقنصل البريطاني في كوردستان بمناسبة انتهاء مهامه

شفق نيوز- أربيل

أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، عن شكره للقنصل العام البريطاني في الإقليم أندرو بيزلي، على جهوده وأعماله خلال فترة توليه مهامه في تعزيز العلاقات بين بريطانيا وإقليم كوردستان، متمنياً له النجاح في مهامه الجديدة.

جاء ذلك، بحسب بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، خلال استقبال بارزاني، لبيزلي بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأضاف البيان أن القنصل العام البريطاني أعرب عن شكره وتقديره لنيجيرفان بارزاني والجهات المعنية في إقليم كوردستان التي كانت متعاونة ومساندة له في إنجاح مهامه، كما أكد على رغبة بلاده في الاستمرار في تعزيز علاقاتها مع إقليم كوردستان.