نيجيرفان بارزاني يشكر إيطاليا حكومة وشعباً على منحه "وسام نجمة إيطاليا"

شفق نيوز - أربيل

أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، عن شكره للرئيس الإيطالي وحكومته وشعبه على منحه "وسام نجمة إيطاليا"، مثمناً هذه الخطوة، ومعتبراً إياها دليلاً على الصداقة الحقيقية والحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال لقائه سفير إيطاليا لدى العراق، نيكولو فونتانا، والوفد المرافق له، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.

وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تطوير العلاقات بين إيطاليا من جهة، والعراق وإقليم كوردستان من جهة أخرى، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول سبل توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما ناقش الجانبان الوضع الداخلي في إقليم كوردستان، وزيارة الرئيس نيجيرفان بارزاني إلى إيران الأسبوع الماضي ولقاءاته في طهران، إلى جانب بحث التطورات الراهنة في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.