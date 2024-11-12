نيجيرفان بارزاني يشكر علييف على دعوته لحضور COP29

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، عن شكره للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على دعوته لحضور مؤتمر المناخ COP29، الذي يُعقد في أذربيجان.

وفي تغريدة له على حسابه الرسمي، أعرب بارزاني عن تهانيه لحكومة وشعب أذربيجان على تنظيم القمة بشكل ناجح واحترافي، مؤكداً على أهمية هذا المؤتمر في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية العالمية.

وشارك رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP24 في باكو يومي الاثنين والثلاثاء.

وأكد بارزاني أهمية التعاون لمكافحة تغير المناخ، معبرًا عن أمله في ترك كوكب أكثر صحة للأجيال القادمة.