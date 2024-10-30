نيجيرفان بارزاني يشكر المفوضية: نجاح الانتخابات جاء نتيجة تفانيها مع الجميع

شفق نيوز/ ثمن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، جهود مفوضية الانتخابات الاتحادية، على نجاح عملية الاقتراع لبرلمان كوردستان، مؤكداً أنه جاط نتيجة تفانيها مع الجميع.

وأشاد بارزاني خلال استقباله رئيس وأعضاء المفوضية، وجميع الفرق التي أشرفت على الانتخابات، بـ"دور المفوضية وجهودها ودعم رئيس الوزراء الاتحادي والسلطة القضائية العراقية في إجراء الانتخابات"، مؤكداً أن هذه الانتخابات مهمة جداً بالنسبة لإقليم كوردستان بكل المعايير.

ورأى رئيس الإقليم، أن نجاح الانتخابات جاء نتيجة لدور وتفاني وإخلاص وتعاون المفوضية مع كافة الجهات المعنية في إقليم كوردستان، الأمر الذي قدم لهم الشكر بحرارة وتمنى لهم النجاح.

من جانبها، هنأت المفوضية، نيجيرفان بارزاني وإقليم كوردستان على نجاح الانتخابات وأشادت بالعملية برمتها، بدءا من الحملة الانتخابية إلى إجراء الانتخابات، حيث كانت عملية التصويت ناجحة وهي المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات في إقليم كوردستان والعراق دون تسجيل طعون حمراء.