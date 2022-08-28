نيجيرفان بارزاني يشكر الصين لمساعدتها كوردستان في مواجهة كورونا

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاحد، على اهمية العلاقات بين الاقليم والصين.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل، اليوم، السفير الصيني لدى العراق سوي وي، مبينا أن بارزاني هنأ خلال اللقاء السفير الصيني بمناسبة استلام مهامه الجديدة متمنيا له الموفقية.

وأكد بارزاني على أهمية العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان والصين في مختلف المجالات، فيما وجه شكره للحكومة الصينية لمساعدة الإقليم بالادوية والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كورونا.

وبحسب البيان فقد جرى التباحث أيضا خلال اللقاء حول الأوضاع السياسية الحالية في العراق والاوضاع في اقليم كوردستان والمنطقة .

وعبر السفير الصيني إعجابه بالتطور الذي يشهده اقليم كوردستان، اضافة الى تثمين جهود قوات البيشمركة في الحرب ضد تنظيم داعش، وأكد على اهتمام بلاده بتطوير العلاقات التجارية مع اقليم كوردستان والعراق ومحاولة زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وفق البيان.