سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نيجيرفان بارزاني يشكر الصين لمساعدتها كوردستان في مواجهة كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-28T13:41:42+0000
نيجيرفان بارزاني يشكر الصين لمساعدتها كوردستان في مواجهة كورونا

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاحد، على اهمية العلاقات بين الاقليم والصين.  

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل، اليوم، السفير الصيني لدى العراق سوي وي، مبينا أن بارزاني هنأ خلال اللقاء السفير الصيني بمناسبة استلام مهامه الجديدة متمنيا له الموفقية. 

وأكد بارزاني على أهمية العلاقات الثنائية بين  اقليم كوردستان والصين في مختلف المجالات، فيما وجه شكره للحكومة الصينية لمساعدة الإقليم بالادوية والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كورونا. 

وبحسب البيان فقد جرى التباحث أيضا خلال اللقاء حول الأوضاع السياسية الحالية في العراق والاوضاع في اقليم كوردستان والمنطقة . 

وعبر السفير الصيني إعجابه بالتطور الذي يشهده اقليم كوردستان، اضافة الى تثمين جهود قوات البيشمركة في الحرب ضد تنظيم داعش، وأكد على اهتمام بلاده بتطوير العلاقات التجارية مع اقليم كوردستان والعراق ومحاولة زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وفق البيان.

related

نيجيرفان بارزاني يهاتف محافظ السليمانية ويؤكد دعمه لإجراءاتها

Date: 2020-04-07 12:58:40
نيجيرفان بارزاني يهاتف محافظ السليمانية ويؤكد دعمه لإجراءاتها

نيجيرفان بارزاني: نمد اليد لجميع الاطراف في تعزيز العلاقات .. ولا بديل للعراق الا بهذا

Date: 2019-06-10 13:29:21
نيجيرفان بارزاني: نمد اليد لجميع الاطراف في تعزيز العلاقات .. ولا بديل للعراق الا بهذا

إقليم كوردستان يعرض على أرمينيا الإستثمار في العراق

Date: 2020-11-03 09:12:53
إقليم كوردستان يعرض على أرمينيا الإستثمار في العراق

زيارة نيجيرفان بارزاني للسليمانية تحرك المياه الراكدة قبل الانتخابات العراقية

Date: 2021-05-04 11:46:38
زيارة نيجيرفان بارزاني للسليمانية تحرك المياه الراكدة قبل الانتخابات العراقية

صور.. رئيس إقليم كوردستان يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في لندن

Date: 2021-09-17 10:32:57
صور.. رئيس إقليم كوردستان يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في لندن

بارزاني مهنئاً اتحاد علماء الدين: نؤكد على تراث حب الإنسانية وقبول الآخر في كوردستان

Date: 2019-09-21 11:23:27
بارزاني مهنئاً اتحاد علماء الدين: نؤكد على تراث حب الإنسانية وقبول الآخر في كوردستان

رئيس اقليم كوردستان يهاتف المالكي ويهنئه بإعادة انتخابه امينا عاما لحزب الدعوة

Date: 2019-07-15 09:38:31
رئيس اقليم كوردستان يهاتف المالكي ويهنئه بإعادة انتخابه امينا عاما لحزب الدعوة

بمكالمات مع الجهات المعنية .. بارزاني يقيّم اجراءات مكافحة كورونا

Date: 2020-04-07 15:06:50
بمكالمات مع الجهات المعنية .. بارزاني يقيّم اجراءات مكافحة كورونا