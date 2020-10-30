نيجيرفان بارزاني يشكر البرلمان الألماني: العراق ما يزال بحاجة الى دعم التحالف

شفق نيوز/ عبّر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة عن شكره الى البرلمان الألماني على موافقته بتمديد تفوضي القوات الألماني ضمن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في العراق.

وقال بارزاني في تغريدة له على "تويتر" اليوم "نحن نقدر مساعدة ألمانيا المستمرة لإقليم كوردستان.، مضيفا انه "لا يزال العراق والمنطقة بحاجة إلى دعم التحالف الدولي لهزيمة داعش".

ووافق البرلمان الألماني مجددا على تمديد مهمة الجيش الألماني في العراق لمدة 15 شهرا أخرى، إذ أيدت الغالبية في تصويت أجري بالاسم لصالح تمديد المهمة.

وستستمر مهمة الجيش الاتحادي (الألماني) حتى نهاية كانون الثاني/ يناير 2022، وسيشارك فيها ما لا يزيد عن 500 جندي وفقا لقرار مجلس الوزراء، وذلك بعد موافقة البرلمان الألماني على تمديد المهلة لـ15 شهرا.

وتسهم ألمانيا في المهمة برادار للمجال الجوي للاكتشاف المبكر للطائرات والصواريخ. ومن المنتظر أن تكون مهمة التدريب للقوات المسلحة العراقية مستقبلا جزءا من مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الحالية في العراق.

وكانت أحزاب الائتلاف الكبير في ألمانيا قد دعت في وقت سابق إلى تأييد استمرار مهمة الجيش الألماني في العراق.

واستولى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على مناطق شاسعة في شمال العراق في الفترة بين عامي 2014 و2017، لكنه بعد ذلك فقد هذه المناطق من خلال هجوم مدعوم دوليا، لكن لا يزال التنظيم يشن هجمات.