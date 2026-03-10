نيجيرفان بارزاني يشرف على اجتماع عسكري وأمني رفيع المستوى بإقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أشرف رئيس إقليم كوردستان والقائد العام لقوات البيشمركة، نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، على اجتماع عسكري وأمني رفيع المستوى، حضره الشيخ جعفر الشيخ مصطفى نائب الرئيس، ووزير البيشمركة، ووزير الداخلية، ورئيس أركان البيشمركة والقادة النافذون في قوات البيشمركة.

وشهد الاجتماع، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تسليط الضوء بدقة على آخر المستجدات الأمنية في المنطقة وتداعيات الحرب وتأثيراتها الخطيرة على إقليم كوردستان، كما صدرت عدة قرارات وتوجيهات لتعزيز حماية أمن واستقرار إقليم كوردستان وكيفية تعامل المؤسسات الإعلامية مع الأحداث والمستجدات.

وأكد نيجيرفان بارزاني، أن إقليم كوردستان لن يكون بأي شكل من الأشكال جزءاً من الحروب والصراعات، وأن حماية استقرار البلاد ستكون في مقدمة الأولويات.

وفي هذا الإطار، شدد بارزاني، على أنه لن يُسمح بأي شكل من الأشكال أن تصبح أراضي إقليم كوردستان مصدراً للتهديد والخطر على إيران أو أي دولة جارة أخرى.

وفي محور آخر، تمت إدانة الهجمات التخريبية التي تشنها الجماعات الخارجة عن القانون في العراق بالطائرات المسيرة والصواريخ على إقليم كوردستان بشدة، والتي خلفت خسائر بالأرواح والممتلكات.

وفي هذا الصدد، جرى التأكيد على أن الحكومة الاتحادية العراقية مسؤولة عن أداء واجبها في منع هذه الهجمات والعثور على المنفذين ومعاقبتهم، لأن هذه الاعتداءات تعد انتهاكاً واضحاً لسيادة البلاد وتهديداً للاستقرار العام.

ووفق البيان، جدد المجتمعون، التضامن والمواساة مع عائلات وذوي الشهداء والجرحى جراء الهجمات على إقليم كوردستان، كما تم توجيه الشكر لقوات البيشمركة والمؤسسات الأمنية لجهودهم وسهرهم في سبيل حماية أرض وشعب كوردستان.