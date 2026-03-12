نيجيرفان بارزاني يشدد على وحدة الصف الكوردي لمواجهة المخاطر الإقليمية

شفق نيوز- أربيل

شدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، على أهمية وحدة الصف الكوردي، لمواجهة المخاطر الإقليمية.

وذكر مكتبه في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، بحث في اجتماع مع صلاح الدين محمد بهاء الدين، الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني، الوضع العام في إقليم كوردستان والعراق وآخر المستجدات في المنطقة".

وأضاف البيان، أن "الجانبين اتفقا على أن حساسية المرحلة ومخاطر توسع الحرب في المنطقة، تتطلب من الأطراف السياسية في إقليم كوردستان أن تكون متحدة ومتوافقة، لكي يواجهوا التحديات معاً ويحموا الكيان الفيدرالي والمصالح العليا لشعب كوردستان".

وأكد بارزاني، أنه "سيواصل جهوده -كما هو دائماً- لتقريب وجهات النظر بين الأطراف والحفاظ على وحدة الصف، لكي يتجاوز إقليم كوردستان هذه المرحلة الحساسة بأمن واستقرار".

كما سلط الإجتماع بحسب البيان، "الضوء على العلاقات بين أربيل وبغداد، وجرى التأكيد على حل المشكلات على أساس الدستور"، فيما أشاد بهاء الدين بجهود بارزاني المستمرة لحماية الاستقرار السياسي في إقليم كوردستان".