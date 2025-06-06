نيجيرفان بارزاني يشدد على أهمية "عملية السلام" باتصال مع باكيرهان

شفق نيوز/ شدد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، على أهمية عملية السلام في تركيا، وذلك خلال اتصال هاتفي بمناسبة عيد الأضحى، مع تونجر باكيرهان، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي (دم بارتي).

وخلال الاتصال الذي تلقاها بارزاني، قدّم باكيرهان باسمه وباسم حزب الشعوب الديمقراطي التهاني إلى رئيس إقليم كوردستان وشعب كوردستان بمناسبة العيد، معبّراً عن أمله في تحقيق المزيد من التقدم والنجاح المستمر، بحسب بيان لمكتب بارزاني.

وأضاف البيان، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "باكيرهان أعرب عن شكره وتقديره للجهود والمساعي التي يبذلها بارزاني في دعم عملية السلام في تركيا"، مؤكداً على "أهمية استمرار الدور والمساندة التي يقدّمها لإنجاح هذه العملية، كما كان في المراحل السابقة، وفي المرحلة الحالية والمستقبلية".

من جانبه، وبعد تقديم التهاني بمناسبة العيد، "تقدم بارزاني، بالشكر لباكيرهان على اتصاله، مشدداً على أهمية عملية السلام في تركيا، ومؤكداً ضرورة استمرار دعم العملية وعدم تفويت هذه الفرصة، داعياً الجميع إلى العمل من أجل إنجاحها".