نيجيرفان بارزاني يشدد على أهمية إجراء الحملة الانتخابية بشكل سلمي

شفق نيوز/ التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأحد، مع محافظ دهوك على تتر ورؤساء الوحدات الادارية في المحافظة.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة اليوم، اللقاء ناقش الوضع العام في محافظة دهوك ومجالات الخدمة العامة في مختلف أنحاء المحافظة، كما جرى التركيز على احتياجات المحافظة ونواحيها ومناقشة المشاكل التي تواجهها الإدارات وكيفية حلها.

وأشار المحافظ ورؤساء الوحدات الادارية، إلى برامج وجداول الأعمال والمشاريع في مختلف المجالات، ورؤيتهم حول كيفية تحسين، مستوى الخدمات.

وكانت الاستعدادات للانتخابات البرلمانية الكوردستانية موضوعا آخر للاجتماع. وشدد الرئيس نيجيرفان بارزاني على أهمية إجراء الحملة الانتخابية بشكل سلمي وباتباع توجيهات الجهات المعنية.

وفي نهاية اللقاء أشاد رئيس الاقليم بجهود المحافظ ورؤساء الوحدات الادارية على الخدمات التي يقدمونها للمواطنين والمنطقة.

و أجرت مفوضية انتخابات إقليم كوردستان التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، يوم أمس الخميس، عملية محاكاة خامسة لانتخابات برلمان الإقليم المقرر إجراؤها في الشهر المقبل.

وأصدر رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في شهر حزيران الماضي، مرسوماً اقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان