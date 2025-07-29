نيجيرفان بارزاني يشدد على ضرورة منع تكرار الهجمات الجوية ضد اقليم كوردستان

شفق نيوز - أربيل

شدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، على ضرورة منع تكرار الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية النفطية للاقليم.

جاء ذلك خلال لقائه قبل ظهر اليوم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمسؤول الأممي الأول في العراق، بحسب بيان صادر عن رئاسة الاقليم.

وذكر البيان أنه، جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية في العراق وإقليم كوردستان، والعلاقات بين أربيل وبغداد، والحوار القائم بين الجانبين لحل الملفات العالقة، إلى جانب الهجمات بالطائرات المسيّرة التي استهدفت الإقليم مؤخراً.

كما ناقش الجانبان دور بعثة الأمم المتحدة في العراق وتقييمها لفترة عملها في البلاد.

وأكد نيجيرفان بارزاني خلال اللقاء استعداد إقليم كوردستان للتعاون مع الأمم المتحدة، مشدداً على أهمية الحوار بين أربيل وبغداد، وضرورة إرسال الرواتب والمستحقات المالية للإقليم وفقاً للاتفاقيات المبرمة، وكذلك منع تكرار الهجمات الجوية على الإقليم، باعتبارها تهديداً لأمن واستقرار العراق.

من جانبه، عبّر الحسان عن قلقه من تكرار الهجمات بالطائرات المسيّرة، مؤكداً دعم الأمم المتحدة الكامل للحوار بين أربيل وبغداد، ولضمان صرف المستحقات المالية للإقليم، والحفاظ على أمن واستقرار العراق.

وشهد اللقاء أيضاً تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بحسب بيان رئاسة الاقليم.

ووصف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، هجمات الطائرات المسيّرة المفخخة التي تستهدف الحقول النفطية في اقليم كوردستان بأنها "عمل إرهابي".

وقال السوداني في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، إن الحكومة الاتحادية العراقية تعمل مع السلطات في الاقليم وقوات التحالف لتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم.

وحذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، من التداعيات الخطيرة على توفير الخدمات العامة في اقليم كوردستان العراق جراء الهجمات بالطائرات المسيّرة التي تستهدف الحقول النفطية هناك.

وأكدت المنظمة الدولية أن هجمات بمسيّرات نفذتها جماعات مجهولة بين 14 و16 تموز/يوليو الجاري على خمسة حقول نفطية، ألحقت أضرارا جسيمة بإنتاج الطاقة في الإقليم.