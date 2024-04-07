نيجيرفان بارزاني يشدد على رغبة إقليم كوردستان الجادة في حل المشاكل مع بغداد

شفق نيوز/ شدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، على الرغبة الجادة للإقليم في حل الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية وفقا لبنود الدستور الدائم للبلاد.

جاء ذلك في إطار برنامج زيارته إلى بغداد، حيث شارك الرئيس نيجيرفان بارزاني الليلة الماضية (السبت، 6 نيسان 2024) في كل من اجتماع الإطار التنسيقي للأطراف الشيعية، والاجتماع الدوري لائتلاف إدارة الدولة الذي استمر حتى وقت متأخر من الليل، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم صباح اليوم الأحد.

وذكر البيان أنه خلال اجتماع الإطار التنسيقي، شدد فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني على أهمية التنسيق بين الأطراف السياسية العراقية والعمل الجماعي وحماية الدستور والنظام الاتحادي، ورأى ضرورة وجود فهم مشترك لإدارة البلد ومستقبله.

وفي محور آخر من الاجتماع، وبشأن العلاقات بين أربيل وبغداد والمشاكل التي بينهما، شدد نيجيرفان بارزاني على أن إقليم كوردستان جاد في السعي لحل المشاكل من خلال الحوار وعلى أساس الدستور، وفي هذا الصدد أكد فخامته على إيجاد آلية لعقد اجتماعات دورية بين الأطراف ذات العلاقة من الجانبين.

من جانبهم، أكد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي العراقي وبقية المشاركين في الاجتماع، وإلى جانب ترحيبهم بمشاركة الرئيس نيجيرفان بارزاني في الاجتماع، على وجود رغبة مشتركة في التفاهم وحل المشاكل، ولهذا عدّوا استمرار التواصل "ضرورياً ومهماً".

وفي اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، تمت مناقشة الملفات المشتركة مع رئاسة إقليم كوردستان، وأهمية تنفيذ اتفاقية ائتلاف إدارة الدولة لتشكيل الحكومة الاتحادية، وأوضاع العراق وإقليم كوردستان، والمنهاج الوزاري، والخدمات، وبرنامج زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي المرتقبة إلى واشنطن، حسب بيان رئاسة الاقليم.