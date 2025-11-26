نيجيرفان بارزاني يشدد على تعاون الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، للسفير الفرنسي في العراق، باتريك دوريل، على أهمية التعاون بين الأطراف السياسية العراقية لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، استقبل مساء اليوم، السفير الفرنسي في العراق باتريك دوريل والوفد المرافق له".

وأضاف أن "اللقاء جرى خلاله بحث نتائج انتخابات مجلس النواب والمرحلة المقبلة من العملية السياسية في العراق، والأوضاع الداخلية في إقليم كوردستان، والعلاقات بين فرنسا وكل من العراق وإقليم كوردستان".

وأكد الجانبان، بحسب البيان على أن "نجاح الانتخابات يمثل خطوة إيجابية في المسار السياسي"، وشددا على "أهمية التعاون بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الاتحادية في العراق بما يلبي تطلعات المواطنين".

وأشار البيان إلى أن "ضرورة معالجة القضايا العالقة بين أربيل وبغداد على أساس الدستور وبما ينسجم مع واقع المنطقة، كانت محوراً آخر من محاور اللقاء".